Главный тренер «Автомобилиста» назвал причины разгромного поражения от «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс коротко подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо», который закончился разгромом его команды со счетом 0:6.

— Они дважды забили в начале игры, когда мы получили четыре минуты, и с того момента вся игра пошла под откос, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— После пропущенной третьей шайбы в первом периоде вы сменили вратаря, не считаете ли, что была проблема в обороне, а не во вратаре?

— Да, проблема не во вратарях была сегодня, а в том, как мы играли и помогали ему.