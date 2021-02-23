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Главный тренер «Автомобилиста» назвал причины разгромного поражения от «Динамо»

20:28
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс коротко подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо», который закончился разгромом его команды со счетом 0:6.

— Они дважды забили в начале игры, когда мы получили четыре минуты, и с того момента вся игра пошла под откос, — приводит слова тренера сайт «Динамо».

— После пропущенной третьей шайбы в первом периоде вы сменили вратаря, не считаете ли, что была проблема в обороне, а не во вратаре?

— Да, проблема не во вратарях была сегодня, а в том, как мы играли и помогали ему.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/145847-vladimir_krikunov____horosho_nastroilis__na__igru__

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