Крэйг Мактавиш: «Да мне все понравилось в России! И работа тренером, и люди вокруг, и игроки»

Бывший главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш в интервью «СЭ» признался, что ему все понравилось в России. Также он добавил, что его представления о российском хоккее были неверными.

— Если вас вдруг еще раз позовут в Россию, какими будут ваши действия?

— Да мне все понравилось! Буквально все. И работа тренером, и люди вокруг, и игроки — все было здорово. Я был впечатлен, как парни относятся к работе, насколько они профессиональны. И я о русских ребятах, с иностранцами все понятно. На самом деле мои представления о российских хоккеистах и русской культуре оказались неверными. В клубе все было организовано на высшем уровне. Инфраструктура — на высочайшем уровне. В том числе — научный подход в работе, медицина. Я реально заблуждался насчет России. Все оказалось совсем по-другому. И мне это очень понравилось.

Вот непосредственно хоккей — тут пришлось непросто. Мои представления о российском хоккее тоже были абсолютно неверными. В КХЛ играют совсем не так, как я думал. Я-то думал, что в России игра ориентирована на индивидуальное мастерство, на большое количество передач. Это совсем не так. Ориентирована она была на прямые атаки. Это чисто вертикальный хоккей. Пробежали по площадке, набросили, попытались закопать. Мол, лучше так, чем терять шайбу на чужой синей. Думал, что будет по-другому, больше похоже на то, что мы подразумеваем под русским хоккеем. И мне потребовалось время, чтобы вникнуть. (Игорь Еронко)

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