Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:0).

«Это была последняя игра тяжелой серии из девяти матчей, которые почти все были через день. В каждом из них ребята проявляли мужество и характер. Где-то нам не повезло, но в целом мы довольны этим этапом. Мы понимаем, что каждая победа — это шаг в плей офф. Достойная игра в третьем периоде, в обороне особенно. Хорошие контратаки. Всех с победой, и поздравляю Илью Ежова с игрой «на ноль», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

«Куньлунь» с 30 очками занимает последнее место в Восточной конференции и потерял шансы на плей-офф, «Витязь» с 52 очками — на восьмой строчке Запада.