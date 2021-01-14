Красковский впервые набрал три очка в матче КХЛ
22:33
Нападающий «Локомотива» Павел Красковский в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:0) отдал три голевые передачи.
Как сообщает клубная пресс-служба, для 24-летнего нападающего три очка — это лучший результат в карьере.
В нынешнем сезоне Красковский провел 42 матча, в которых 29 (15+14) очков при показателе полезности «+18».
Сегодняшний матч (0+3=3 очка) стал самым результативным в КХЛовской карьере Павла Красковского ? pic.twitter.com/wyA2a4w6Tq— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) January 14, 2021
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