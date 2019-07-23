Козун объяснил, ради чего перешел из "Локомотива" в "Металлург"

Американский нападающий Брэндон Козун магнитогорского "Металлурга" рассказал, чем был обусловлен его уход из "Локомотива" в мае этого года.

- Было непросто решиться: остаться в прошлой команде или оказаться здесь, в Магнитогорске, - рассказал в интервью пресс-службе магнигорской команды хоккеист. - Ключевую роль сыграло желание перезагрузить карьеру, пришло время нового витка. Все было хорошо в прежнем клубе, это было хорошее время. Я с теплотой вспоминаю город, болельщиков, парней, кто играл со мной.

Но сейчас – новый вызов, это осознание стало ключевым при принятии решения о переходе. Самая главная вещь: это победа в Кубке Гагарина. Я становлюсь все старше, это ведь неизбежный процесс, вы понимаете. И я очень хочу что-то выиграть. В предыдущие несколько лет в Ярославле у нас была хорошая команда, но не достаточно для того, чтобы дойти до вершины. Я думаю, что в Магнитогорске собрался очень хороший состав и у нас есть все шансы.

В прошлом сезоне 29-летний форвард выступал в за "Локомотив". Он провел за команду 52 матча и набрал 41 (19+22) очка в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф – 9 встреч, в которых набрал 6 (1+5) очков.