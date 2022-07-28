Кожевников призвал выдать российские паспорта латвийским игрокам КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предложил латвийским спортсменам, которым может грозить уголовное преследование, давать российский паспорт.

«Тех, кто хочет играть у нас, надо принимать и предлагать им российское гражданство, чтобы они в тюрьме не сидели. Мы же для иностранцев готовы идти на какие-то поблажки. А для людей, которые готовы у нас играть, мы этого не делаем. Удивительно. Вот на это надо обратить внимание. Я не думаю, что этот закон придуман для того, чтобы припугнуть своих граждан. Так и будет», — приводит слова Кожевникова «Газета.ru».

Ранее издание Delfi сообщило, что спортсмены Латвии могут получить тюремный срок за выступления на территории России и Белоруссии.