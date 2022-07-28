Нападающий «Ак Барса» Сафонов поддержал вратаря Федотова

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов выразил поддержку вратарю Ивану Федотову.

«С Иваном познакомился на чемпионате мира в Риге. Парень хороший, хочется пожелать ему терпения и, самое главное, чтобы он держался», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. 4 июля ряд СМИ сообщил, что спортсмен находится в учебном центре ВМФ в Северодвинске Архангельской области.

В начале мая стало известно, что Федотов подписал контракт с «Филадельфией» из НХЛ на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.