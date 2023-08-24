Кожевников назвал Грицюка самым талантливым молодым игроком в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого считает самым талантливым молодым игроком в КХЛ.

«Кто самый талантливый молодой игрок в КХЛ? Буду следить за Арсением Грицюком. В СКА может раскрыться. Видно, что он классный игрок. Он не недооцененный, а нестабильный. Хороший парень, виден талант. Надеюсь, в новом сезоне КХЛ будет выступать более стабильно. Может стать и лидером СКА. Он обыгрывать умеет, думает на площадке. На него очень приятно смотреть, он единственный, кого я заметил в прошлом году. Грицюк выделялся на фоне остальных», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Арсений Грицюк провел 66 матчей за «Авангард», в которых набрал 40 (15+25) очков. В Кубке Гагарина на его счету 4 (3+1) очка в 11 играх. Этим летом 22-летний нападающий перешел из омского клуба в СКА.