Агент Квартальнов: «С иностранцами работать сложнее всего»

Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с иностранными хоккеистами.

— Человека два-три. Причем люди из Европы и Северной Америки присылают списки хоккеистов, которые готовы приехать, начинается работа, и человек дает заднюю. В России эти игроки заработали бы раза в четыре больше, чем в любой другой лиге. В моей голове это не укладывается. Ребята достаточно взрослые, от 29 лет и выше — в таком возрасте уже нужно зарабатывать. С иностранцами работать сложнее всего.

— Предлагали ли вы легионеров в «Локомотив»?

— Был один легионер, которого предлагал «Локомотиву». Контракт, который мы обсуждали, был настолько солидный, что когда я услышал от хоккеиста «нет», то очень удивился. Жду одобрения от пары хоккеистов, которые готовы приехать в КХЛ.