Агент Квартальнов: «С иностранцами работать сложнее всего»
Хоккейный агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах с иностранными хоккеистами.
— Человека два-три. Причем люди из Европы и Северной Америки присылают списки хоккеистов, которые готовы приехать, начинается работа, и человек дает заднюю. В России эти игроки заработали бы раза в четыре больше, чем в любой другой лиге. В моей голове это не укладывается. Ребята достаточно взрослые, от 29 лет и выше — в таком возрасте уже нужно зарабатывать. С иностранцами работать сложнее всего.
— Предлагали ли вы легионеров в «Локомотив»?
— Был один легионер, которого предлагал «Локомотиву». Контракт, который мы обсуждали, был настолько солидный, что когда я услышал от хоккеиста «нет», то очень удивился. Жду одобрения от пары хоккеистов, которые готовы приехать в КХЛ.
|Западная конференция
|И
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|П
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|1
|Витязь
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|2
|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
|0
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
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|11
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|0
|0
|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|0
|8
|Металлург
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|9
|Нефтехимик
|0
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|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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