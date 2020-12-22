Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:5).

Нападающий омской команды Клим Костин вырвал клюшку у одного из игроков соперника и бросил ее в сторону скамейки запасных «Куньлуня». В ответ Ковалев бросил бутылку на скамейку «Авангарда».

«Впечатлений мало от матча. Считают, что команда была достойна большего. Конфликт в концовке? Я всегда стою за своих ребят. Никогда не позволю вырывать у них клюшки и бросать на трибуны. Мозик сегодня хорошо сыграл, я очень им доволен. От него можно ждать многого, видно, что человек с большим опытом. У Лазарева было мало времени на льду, он должен постепенно набирать игровую практику», — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ.

«Авангард» на данный момент занимает второе место на «Востоке» с 51 очком, «Куньлунь» — 11-й (23 балла).