Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы фигурист Роман Костомаров рассказал о своей любви к хоккею.

— Насколько было комфортно олимпийскому чемпиону по фигурному катанию выходить на лед в коньках хоккейных?

— Между ними, конечно, огромная разница, и профессионал видит и чувствует ее сразу, — цитирует Костомарова сайт КХЛ. — Например, сразу чувствуется то, что на коньках нет зубца. И совершенно другие ощущения внутри ботинка. В общем, много всяких мелочей. Но к этому достаточно быстро привыкаешь. Если начинаешь кататься — уже на второй или третий день. Причем какие-то вещи на «фигурках» сделать не получается, а на хоккейных можно.

— Еще ведь нужно приноровиться к клюшке.

— Перемещаться с ней можно, но, когда получаешь шайбу, понимаешь, что ты — настоящая корова на льду, которая и кататься-то толком не умеет, а уж владеть шайбой — тем более. Просто не понимаешь, с какой стороны лучше к шайбе подъехать, как ее обработать. Отсюда какие-то непонятные действия, немыслимые падения...

— Интересно. Но вы ведь чемпион в парном катании, неужели с партнершей легче, чем с клюшкой?

— Безусловно. В фигурном катании я всегда знаю, что нужно делать в той или иной ситуации, подстроюсь без проблем. Но в хоккее вокруг куча соперников, желающих отнять у тебя шайбу. И ты начинаешь теряться, чувствуешь себя беспомощным, словно ребенок. В общем, проблемы есть, и решаются они, как и в любом другом спорте — через многочасовые ежедневные тренировки.