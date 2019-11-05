Нападающий Андрей Костицын стал новым капитаном минского «Динамо», информирует сайт клуба.

— Совместное решение генерального директора ХК «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова и тренерского штаба, основано на том, что Андрей Костицын — один из наиболее опытных и титулованных игроков в составе команды на данный момент, — отмечается в сообщении. — Именно он должен стать примером для нового поколения белорусских хоккеистов, демонстрируя настоящий профессионализм в матчах, тренировочном процессе, а также в повседневной жизни.

Также крайне важно, что Костицын способен помочь становлению молодых хоккеистов и их подготовке к чемпионату мира 2021 года, который пройдет в Минске и Риге. Мы просим команду и болельщиков оказать поддержку новому капитану и сплотиться вокруг него, чтобы помочь «Динамо» с честью выйти из сложной ситуации.