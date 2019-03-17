Константин Окулов: "Неприятно, что динамовцы трогают Капризова. Своих пацанов в обиду не дадим"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов расстроился из-за упущенного хет-трика в третьем матче серии плей-офф КХЛ против московского "Динамо" (4:0), но уверен, что дальше его команда будет играть еще лучше.

– Сильно расстроились, что не попали в конце третьего периода и не сделали хет-трик?

– Конечно. Было обидно. Но все прекрасно понимают, что самое главное было победить. Все личное оставили в регулярном чемпионате.

– ЦСКА провел сегодня самый удачный матч в плей-офф?

– Мы вышли и выполнили то, что требуют от нас тренеры. Каждый был заряжен. Меньшинство сегодня ребята отыграли здорово. Очень много ложились под шайбу и ловили все на себя. Это только начало. Дальше наша игра будет еще лучше.

– Поражение в прошлом матче очень сильно мотивировало?

– Конечно. Поражение всегда мотивирует, тем более такое – в овертайме. Оно было очень обидным. Но эта неудача нас только сплотила и помогла.

– Как в ЦСКА относятся к продолжающей охоте на Капризова?

– Неприятно, что Кирилла трогают. Наше дело играть и побеждать. Своих пацанов мы в обиду не дадим. Не только Капризова. Надеюсь, что больше такого не повторится и со всеми игроками все будет хорошо.

– Динамовцы сказали, что будут играть жестко до конца серии.

– Понятное дело, ведь они тоже борются. "Динамо" – не мальчики для битья, а сильная команда. Все еще впереди. (Михаил Зислис)