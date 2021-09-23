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Конькобежец Скобрев может войти в тренерский штаб хоккейного «Барыса»

15:41
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Двукратный призер Олимпийских игр, конькобежец Иван Скобрев сообщил, что может стать тренером по физической подготовке хоккейного клуба «Барыс».

«Работу в московском «Динамо» я прекратил еще в апреле после того, как завершился мой контракт. Сейчас я рассматриваю вариант продолжения своей тренерской карьеры в «Барысе», мы близки к соглашению. Я думаю, что завтра стоит ждать официального сообщения от пресс-службы этого клуба», — приводит ТАСС слова Скобрева.

С ноября 2016 года Скобрев работал в другой хоккейной команде, в московском «Динамо».

«Барыс» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 6 очками в 8 матчах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12487761

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Иван Торопцев все материалы автора

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