«Динамо» сыграет со «Спартаком» при 30 процентах зрителей

Роспотребнадзор разрешил московскому «Динамо» заполнять трибуны до 30 процентов от вместимости арены на ближайших домашних матчах, информирует пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» добилось разрешения от Роспотребнадзора о возможности допуска на трибуны до 30% зрителей от вместимости арены на ближайшую домашнюю серию, — говорится в сообщении. — Однако в Москве отмечается тенденция к росту заболеваемости, поэтому в целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации допуск зрителей на матчи возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание".

«Динамо» в ближайшем домашнем матче 28 сентября сыграет против «Спартака» (начало — в 19.30 мск.).