Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Динамо» сыграет со «Спартаком» при 30 процентах зрителей

14:18
Теги:

Роспотребнадзор разрешил московскому «Динамо» заполнять трибуны до 30 процентов от вместимости арены на ближайших домашних матчах, информирует пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» добилось разрешения от Роспотребнадзора о возможности допуска на трибуны до 30% зрителей от вместимости арены на ближайшую домашнюю серию, — говорится в сообщении. — Однако в Москве отмечается тенденция к росту заболеваемости, поэтому в целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации допуск зрителей на матчи возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание".

«Динамо» в ближайшем домашнем матче 28 сентября сыграет против «Спартака» (начало — в 19.30 мск.).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг
Цзю оценил шансы Усика в поединке с Джошуа
«Дзюба не предатель, а амбициозный форвард. Карпин не вызвал его в сентябре, теперь — только расширенный список...» Мнение Юрана
Сульшер рассказал, почему Роналду не участвовал в матче с «Вест Хэмом»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд