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Комаров — о переходе в СКА: «У меня семья в Финляндии и я хочу быть ближе к ним»

17:03
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Нападающий СКА Лео Комаров объяснил, почему перешел в питерский клуб.

«Самое главное — у меня появилась семья, два ребенка. Из-за коронавируса мы давно не виделись, они были в Финляндии, — приводит слова игрока официальный сайт СКА. — Посчитал, что теперь на выходных могу ездить к ним. Плюс, конечно, знал, что в СКА хорошие условия. Отношения с «Динамо» никогда не пропадут, но я хочу играть и быть поближе к семье. Надеюсь, родные сюда прилетят, устроятся в Петербурге».

Нападающий с 2009 по 2014 год выступал в КХЛ в составе московского «Динамо» и сыграл за команду 210 матчей.

34-летний финн стал игроком СКА 15 ноября этого года. Соглашение с форвардом действует до конца апреля 2023 года.

Комаров 17 ноября дебютировал за СКА в матче против «Локомотива» (1:3) и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/lieo-komarov-miechta-ob-olimpiadie-iest-no-sieichas-tsieli-tol-ko-v-ska/

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