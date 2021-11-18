Нападающий СКА Лео Комаров объяснил, почему перешел в питерский клуб.

«Самое главное — у меня появилась семья, два ребенка. Из-за коронавируса мы давно не виделись, они были в Финляндии, — приводит слова игрока официальный сайт СКА. — Посчитал, что теперь на выходных могу ездить к ним. Плюс, конечно, знал, что в СКА хорошие условия. Отношения с «Динамо» никогда не пропадут, но я хочу играть и быть поближе к семье. Надеюсь, родные сюда прилетят, устроятся в Петербурге».

Нападающий с 2009 по 2014 год выступал в КХЛ в составе московского «Динамо» и сыграл за команду 210 матчей.

34-летний финн стал игроком СКА 15 ноября этого года. Соглашение с форвардом действует до конца апреля 2023 года.

Комаров 17 ноября дебютировал за СКА в матче против «Локомотива» (1:3) и не отметился результативными действиями.