Бывший хоккеист, ставший блогером, раскритиковал своего последнего тренера

Экс-нападающий «Нефтехимика» Никита Попугаев, который этой осенью завершил игровую карьеру и стал пранкером, ответил на слова главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева, усомнившегося в наличии у него травмы, полученной на летних сборах.

— Очень жаль, что в России есть такие специалисты, как Леонтьев, которые готовы выгнать игрока с недолеченной травмой, и у которого было заключение врача команды и врача из Москвы. Еще и говорят, что с травмой нужно выходить и играть. А то, что игрок может эту травму усугубить, никого не волнует.

Говорить, что я в детстве хотел стать теннисистом ... Какой же бред несет этот человек! Зачем он выбрал эту профессию? Ему нужно было сказки писать. Хорошо бы получилось! Желаю его сыну, чтобы он играл без травм и никогда не попадал к таким тренерам, как его папа!