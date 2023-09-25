Коледов — о поражении от «Ак Барса»: «На третий период вышли другой командой»
Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:4).
— Дерби, знали, к чему готовиться, — приводит слова Коледова официальный сайт клуба. — Немного отдали игру, начали не так, как планировали, к третьему периоду проснулись.
— Были потери в команде, не было Панина. Добавила вам капитанская нашивка ответственности?
— Конечно, нашивка добавляет ответственности как на льду, так и вне льда. Сегодня был хороший матч, не во всех аспектах, но забили в большинстве, было несколько штанг.
— В третьем периоде смогли забросить две быстрые шайбы. Что говорили в перерыве, как настраивались?
— Это останется в раздевалке, вышли другой командой. Думаю, это было видно. Если будем так играть с самого начала, то результат придет.
В первом «Зеленом дерби» сезона 10 дней назад в Уфе «Салават» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс» со счетом 3:2.
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