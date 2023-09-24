Квартальнов — о поражении от «Торпедо»: «У «Динамо» проблемы при игре в меньшинстве»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Остаются проблемы при игре в меньшинстве. Пропустили дважды в неравных составах. К сожалению, сразу же после нашего третьего гола пропустили. Обычно такие матчи выигрываются. Но все перевернулось. Может, есть и моя ошибка. Мы играли в три звена, но при счете 2:3 четвертое звено вышло и неплохо сыграло. Предупреждали их. Но сразу после вбрасывания пошла атака, она и решила исход матча — со счета 3:4 мы не отыгрались», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.
«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 7 очков в 9 матчах. Следующую игру команда проведет 26 сентября против «Ак Барса».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
|4
|5
|8
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Лада
|10
|6
|4
|13
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|6
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|7
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|24.09
|17:00
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Ак Барс – Сал. Юлаев
|4 : 2
|24.09
|17:10
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Динамо Мн – Торпедо
|3 : 4