Клубы КХЛ не предлагали более миллиона долларов финским игрокам
Как стало известно «СЭ», информация финского СМИ Iltalehti о том, что неназванный клуб КХЛ предложил более миллиона долларов финскому хоккеисту из местного чемпионата, не соответствует действительности.
Источник утверждает, что одна из российских команд предложила одному из финских игроков контракт на сезон-2023/24 с зарплатой в 1,2 миллиона долларов.
По нашей информации, клубы КХЛ не планируют приглашать хоккеистов из Финляндии в текущей ситуации. Исключение — Теему Пулккинен, выступающий за «Трактор».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -
Новости