Пономарев о скандальном расставании со «Спартаком»: «Ни капли не пожалел»

Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» высказал версию, почему не смог заиграть в составе «Спартака».

— Почему у тебя не получился прошлый сезон в «Спартаке»?

— Не могу сказать, что не получилось в «Спартаке». Если бы мне кто-то сказал, если бы со мной сели и поговорили, рассказали, что и почему не так, что я делаю неправильно и что от меня хотят видеть, тогда, наверное, узнал бы причину. А я ее до сих пор не знаю.

— Ты не пытался инициировать этот разговор с тренерами?

— Пытался. «Ну, вот сейчас такая ситуация, ну ты же понимаешь, есть ребята старше».

— Вы расстались в холодных отношениях.

— Знаешь, 70-е закончились, когда не стало Высоцкого, 80-е — когда умер Цой, 90-е — трагической гибелью Сергея Бодрова. Я думаю, что мои отношения со «Спартаком» точно так же закончились. Слава богу, что при этом никто не пострадал.

— Что тебе обещали перед арендой? Бывший тренер красно-белых Борис Миронов говорил, что ты ему нужен в центре четвертого звена.

— Обещать не значит жениться. Вот что я теперь точно знаю.

— Я хорошо помню матч с «Йокеритом», после которого тебя отправили в ВХЛ. Ты ловишь на себя пару опаснейших бросков на последних секундах при минимальном преимуществе, забиваешь первый гол в КХЛ. Что произошло после этого?

— У меня есть понимание, что произошло. Мы прилетели обратно в Москву. На следующий день провели тренировку. Через сутки была еще одна игра с «Йокеритом», но уже дома. До 17.15 я был в «Мегаспорте», но потом мне говорят: «Давай, езжай в Рязань. У тебя через час поезд». Вот я и поехал в Рязань, где вышел играть против своего братишки Димы Силантьева и забил своему другу Антону Тодыкову. Это я хорошо помню.

— До сих пор не пожалел, что ты на Кубке Карьяла публично вскрыл нарыв в ваших отношениях с Мироновым?

— Ни капли не пожалел. Мне очень нравится Виктор Цой — слушаю его перед каждой игрой. Наверняка ведь знаешь фильм «Лето» — очень познавательное кино про питерский рок-клуб. И он как-то сказал: «Если кто-то согласен со мной — ну и слава богу. Если нет — я не буду никого уговаривать». Вот и здесь то же самое. Я согласен со своими словами.

— Тебе после этого прилетал какой-то респект от партнеров?

— Когда приехал с Кубка Карьяла, ко мне подошли ребята, пожали руку и сказали: «*** [блин), мы на такое не готовы».

— Обмен в той ситуации был реален? Ходили же слухи, что Пономарева вот-вот обменяют из «Спартака».

— Я сам надеялся, что хоть где-нибудь окажусь. Был готов поехать в любую команду лиги. Даже готов был играть в ВХЛ. Честно, надеялся на этот обмен.

При этом слова плохого не скажу про прошлогодний «Химик». Отличный тренерский штаб — Сергей Решетников, Александр Перов. Просто супер было! Были дополнительные тренировки по развитию до начала основного занятия. Хорошее отношение к игрокам. Все делалось для того, что был результат и уважение к тренерам со стороны парней.

— У тебя у самого были предположения, что ты делаешь не так?

— Просто «молодой».

— Тебе предлагали остаться на этот сезон или все понимали, что даже не стоит пытаться?

— Думаю, после того как я показал яйца, в «Спартаке» поняли, что это все. Забирайте! Уверен, они тогда поняли, что даже нет смысла пробовать.

Василий Пономарев выступал за «Спартак» в сезоне-2021/22. Он набрал 2 (1+1) очка в 14 матчах за основную команду красно-белых и 9 (2+7) очков в 4 играх за фарм-клуб москвичей в МХЛ. Также в прошлом сезоне он играл за «Химик» в ВХЛ, в составе которого набрал 13 (7+6) очков в 21 встрече.