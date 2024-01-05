«Кладно» расторг контракт с Гудачеком из-за его выступления в КХЛ

Чешский «Кладно» расторг контракт со словацким голкипером Юлиусом Гудачеком, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

3 января «Кладно» объявил о переходе 35-летнего хоккеиста. Отмечалось, что клуб заключил контракт с вратарем до конца сезона. Как утверждает источник, руководство клуба приняло решение о расторжении соглашения с ним из-за болельщиков, которые намерены бойкотировать матчи в связи с выступлением Гудачека в КХЛ.

В российской лиге словацкий голкипер выступал за «Спартак», рижское «Динамо», «Северсталь» и «Барыс», в котором провел сезон-2022/23 и сыграл в 42 матчах.

Гудачек также принимал участие в Матче звезд КХЛ в 2018 и 2019, 2020 годах.