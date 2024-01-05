Федоров: «Тот ли это хоккей, который я хочу видеть от ЦСКА? До идеала нам далеко»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:1).
«Поначалу была сложная игра, но нашли ключи к воротам, забили важные голы. Пропустили ненужный гол. Тем не менее, сыграли в конце грамотно. Оставили свои ворота в неприкосновенности. Продолжаем работать. Нам нужны победы, особенно дома. Тот ли это хоккей, который я хочу видеть? До идеала нам далеко. Хотя по всем моментам, которые мы прошли во время перерыва, было видно, что команда на ходу. Создали качественные моменты в атаке, преимущество в этом сегменте было на нашей стороне», — приводит пресс-служба московского клуба слова тренера.
ЦСКА одержал вторую победу подряд в КХЛ. «Спартак» потерпел третье поражение в пяти последних матчах. После 46 матчей армейцы с 52 очками занимают шестую строчку в Западной конференции.
7 января московская команда дома сыграет против «Куньлуня». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
|Восточная конференция
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|Сал. Юлаев
|46
|29
|17
|61
|3
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|45
|29
|16
|61
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|Автомобилист
|49
|27
|22
|59
|5
|Лада
|48
|24
|24
|58
|6
|Трактор
|48
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|57
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|26
|20
|54
|8
|Сибирь
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|27
|51
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|Амур
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|20
|26
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|10
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|48
|19
|29
|47
|11
|Барыс
|47
|16
|31
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|31
|15
|66
|2
|Спартак
|48
|30
|18
|66
|3
|СКА
|47
|31
|16
|63
|4
|Динамо М
|46
|29
|17
|62
|5
|Торпедо
|46
|28
|18
|59
|6
|ЦСКА
|46
|24
|22
|52
|7
|Северсталь
|47
|22
|25
|51
|8
|Динамо Мн
|45
|19
|26
|43
|9
|Витязь
|47
|15
|32
|36
|10
|Куньлунь РС
|47
|15
|32
|36
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|34
|5.01
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 3 ОТ
|5.01
|14:30
|
Трактор – Барыс
|5 : 1
|5.01
|17:00
|
СКА – Локомотив
|1 : 2
|5.01
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|4 : 3
|5.01
|17:00
|
Сочи – Автомобилист
|1 : 4
|5.01
|17:00
|
Ак Барс – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|2 : 1 ОТ
|5.01
|17:30
|
ЦСКА – Спартак
|3 : 1
|5.01
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|2 : 3 ОТ