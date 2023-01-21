Кизимов признался, что рассчитывал оформить хет-трик в матче с «Салаватом Юлаевым»
Нападающий «Нефтехимика» Семен Кизимов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Нас трудно было обыграть: все старались, бились и делали на льду правильные действия, которые привели нас к положительному результату. Пропустили две шайбы в концовке? Противник тоже не хотел проигрывать. Делал задел на следующую игру. Где-то мы потеряли концентрацию, побежали забивать, чуть-чуть не помогли Сане Судницину «засушить» матч.
В чем секрет моего успеха в «Нефтехимике»? Тьфу-тьфу (постучал по столу). Я чуть-чуть суеверный (улыбается). Естественно, сказывается доверие тренерского штаба. Мне дали карт-бланш, я начал сразу играть в большинстве. Почувствовал в себе уверенность, поэтому и показываю результат. Главное, чтобы команда выигрывала! Оформив дубль, не было ли мыслей в голове зайти на хет-трик? Конечно, такие мысли были. Думал, может вратаря снимут, но что-то они не захотели. Расстроился чуть-чуть (улыбается). По игре моментов то после дубля у меня особо и не было. Старались, конечно, звеном что-то придумать. В большинстве выходили, но, как будто, отрезало», — приводит пресс-служба лиги слова Панина.
«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд и располагается на 6-й строчке с 63 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|54
|41
|13
|86
|2
|ЦСКА
|51
|34
|17
|73
|3
|Локомотив
|54
|31
|23
|70
|4
|Торпедо
|52
|33
|19
|70
|5
|Динамо М
|53
|31
|22
|70
|6
|Витязь
|52
|25
|27
|58
|7
|Спартак
|53
|23
|30
|53
|8
|Динамо Мн
|53
|21
|32
|53
|9
|Северсталь
|53
|20
|33
|52
|10
|Куньлунь
|54
|19
|35
|43
|11
|Сочи
|52
|6
|46
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|54
|33
|21
|70
|2
|Автомобилист
|52
|30
|22
|68
|3
|Металлург
|53
|29
|24
|66
|4
|Авангард
|52
|31
|21
|66
|5
|Ак Барс
|53
|29
|24
|66
|6
|Сал. Юлаев
|53
|27
|26
|63
|7
|Адмирал
|53
|27
|26
|60
|8
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|9
|Нефтехимик
|53
|24
|29
|51
|10
|Барыс
|54
|23
|31
|50
|11
|Амур
|51
|22
|29
|50
|21.01
|10:00
|
Адмирал – Амур
|- : -
|21.01
|14:30
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|21.01
|17:00
|
Торпедо – СКА
|- : -
|21.01
|17:00
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -