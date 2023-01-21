Кизимов признался, что рассчитывал оформить хет-трик в матче с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Нефтехимика» Семен Кизимов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нас трудно было обыграть: все старались, бились и делали на льду правильные действия, которые привели нас к положительному результату. Пропустили две шайбы в концовке? Противник тоже не хотел проигрывать. Делал задел на следующую игру. Где-то мы потеряли концентрацию, побежали забивать, чуть-чуть не помогли Сане Судницину «засушить» матч.

В чем секрет моего успеха в «Нефтехимике»? Тьфу-тьфу (постучал по столу). Я чуть-чуть суеверный (улыбается). Естественно, сказывается доверие тренерского штаба. Мне дали карт-бланш, я начал сразу играть в большинстве. Почувствовал в себе уверенность, поэтому и показываю результат. Главное, чтобы команда выигрывала! Оформив дубль, не было ли мыслей в голове зайти на хет-трик? Конечно, такие мысли были. Думал, может вратаря снимут, но что-то они не захотели. Расстроился чуть-чуть (улыбается). По игре моментов то после дубля у меня особо и не было. Старались, конечно, звеном что-то придумать. В большинстве выходили, но, как будто, отрезало», — приводит пресс-служба лиги слова Панина.

«Нефтехимик» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Салават Юлаев» потерпел третье поражение подряд и располагается на 6-й строчке с 63 очками.