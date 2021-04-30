17 хоккеистов «Трактора» получили квалификационные предложения
20:10
«Трактор» сделал квалификационные предложения 17-ти хоккеистам системы клуба.
Получили квалификационные предложения:
Голкипер: Сергей Мыльников;
Защитники: Марк Рубинчик, Игорь Чибриков, Игорь Исаев, Глеб Бабинцев, Данил Мокрушев, Богдан Жиляков, Дмитрий Алексеев;
Нападающие: Данил Зиновьев, Никита Язьков, Марсель Шолохов, Иван Ширяев, Дмитрий Шешин, Александр Тридчиков, Александр Подкорытов, Константин Лукин, Андрей Ерофеев.
Квалификационное предложение — это предусмотренный регламентом КХЛ способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю