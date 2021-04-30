17 хоккеистов «Трактора» получили квалификационные предложения

«Трактор» сделал квалификационные предложения 17-ти хоккеистам системы клуба.

Получили квалификационные предложения:

Голкипер: Сергей Мыльников;

Защитники: Марк Рубинчик, Игорь Чибриков, Игорь Исаев, Глеб Бабинцев, Данил Мокрушев, Богдан Жиляков, Дмитрий Алексеев;

Нападающие: Данил Зиновьев, Никита Язьков, Марсель Шолохов, Иван Ширяев, Дмитрий Шешин, Александр Тридчиков, Александр Подкорытов, Константин Лукин, Андрей Ерофеев.

Квалификационное предложение — это предусмотренный регламентом КХЛ способ закрепить за клубом приоритетное право на заключение нового соглашения с хоккеистом.