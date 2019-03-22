20:29 | Хоккей — КХЛ

КХЛ установила рекордную посещаемость

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КХЛ установила рекордную посещаемость матчей второго раунда плей-офф, информирует пресс-служба лиги. В среднем игру посещали 9058 зрителей. Прошлый рекорд принадлежал сезону-2010/11 (8895). По итогам двух раундов лига идет с лучшим результатом. Средняя посещаемость 8517 зрителей.

 

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