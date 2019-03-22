КХЛ установила рекордную посещаемость матчей второго раунда плей-офф, информирует пресс-служба лиги. В среднем игру посещали 9058 зрителей. Прошлый рекорд принадлежал сезону-2010/11 (8895). По итогам двух раундов лига идет с лучшим результатом. Средняя посещаемость 8517 зрителей.

Рекордная средняя посещаемость второго раунда - 9058 зрителей, прошлый рекорд принадлежал сезону 2010/2011 (8895).



По итогам двух раундов идем с лучшим результатом. Средняя посещаемость сейчас 8517 зрителей.#KHLStats – KHL Media Team (@khlmediateam) 22 марта 2019 г.