КХЛ установила новый рекорд посещаемости для первого раунда плей-офф, информирует пресс-службалиги.
Средняя посещаемость первого раунда плей-офф составила 8255 зрителей, что является лучшим показателем для серий первого раунда.
Предыдущее лучшее достижение было зафиксировано в плей-офф сезона-2016/17 – 8050 зрителей.
Средняя посещаемость первого раунда плей-офф сезона 2018/2019 составила 8255 зрителей и стала рекордной для серий первого раунда.– KHL Media Team (@khlmediateam) 11 марта 2019 г.
Предыдущее лучшее достижение было зафиксировано в плей-офф сезона 2016/2017 - 8050 зрителей.#KHLStats
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