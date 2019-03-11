КХЛ установила новый рекорд посещаемости

Средняя посещаемость первого раунда плей-офф сезона 2018/2019 составила 8255 зрителей и стала рекордной для серий первого раунда.



Предыдущее лучшее достижение было зафиксировано в плей-офф сезона 2016/2017 - 8050 зрителей.#KHLStats