14:57 | Хоккей — КХЛ

КХЛ установила новый рекорд посещаемости

0
Обсудить

КХЛ установила новый рекорд посещаемости для первого раунда плей-офф, информирует пресс-службалиги.

Средняя посещаемость первого раунда плей-офф составила 8255 зрителей, что является лучшим показателем для серий первого раунда. 

Предыдущее лучшее достижение было зафиксировано в плей-офф сезона-2016/17 – 8050 зрителей. 

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ