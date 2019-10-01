КХЛ: «У «Амура» частично не выплачена зарплата хоккеистов за август»
1 октября 2019, 23:30
«СЭ» обратился в КХЛ по поводу нестабильной финансовой ситуации в «Амуре». В пресс-службе лиги нам ее прокомментировали следующим образом:
— В настоящее время у хоккейного клуба «Амур» частично не выплачена заработная плата хоккеистов за август. Гарантии финансирования участия клуба в сезоне-2019/2020 предоставлены в лигу Правительством Хабаровского края. (Евгений Белоусов)
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