КХЛ: «У «Амура» частично не выплачена зарплата хоккеистов за август»

«СЭ» обратился в КХЛ по поводу нестабильной финансовой ситуации в «Амуре». В пресс-службе лиги нам ее прокомментировали следующим образом:

— В настоящее время у хоккейного клуба «Амур» частично не выплачена заработная плата хоккеистов за август. Гарантии финансирования участия клуба в сезоне-2019/2020 предоставлены в лигу Правительством Хабаровского края. (Евгений Белоусов)

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