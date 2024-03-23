Агент Фисенко рассказал, что игрок не собирается завершать карьеру

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Лады» Михаила Фисенко, рассказал о будущем своего клиента.

«Даже близко ни о каком завершении карьеры речь не идет. Фисенко еще года три минимум поиграет. Конечно, переговоры будут и в первую очередь с «Ладой», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний Фисенко сыграл 58 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков.