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Рига отказалась проводить Матч звезд КХЛ в 2022 году

19:22
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Неделя звезд КХЛ в 2022 году состоится не в Риге, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Мы планировали и год назад провести Неделю звезд в Риге, — сказал Морозов ТАСС. — Сейчас мы получили официальный отказ от Риги, они не смогут провести. Мы ищем другое место, которое нам позволит провести мероприятие в данной ситуации».

В 2021 году Неделя звезд хоккея должна была пройти в Риге с 16 по 24 января, но была отменена из-за эпидемиологической обстановки в стране. Должны были пройти матчи лучших игроков Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд КХЛ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11599625

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