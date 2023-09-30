КХЛ: расписание матчей и трансляции 30 сентября

На 30 сентября запланировано шесть матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 30 сентября:

14.00. «Барыс» — «Сибирь»

Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ

14.30. «Автомобилист» — «Адмирал»

Трансляция: КХЛ ТВ, , сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко

14.30. «Трактор» — «Спартак»

Трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко

17.00. «Северсталь» — «Локомотив»

Трансляция: КХЛ ТВ, , сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко

17.00. «Торпедо» — «Сочи»

Трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко

17.10. «Динамо Минск» — «Лада»

Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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