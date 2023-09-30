КХЛ: расписание матчей и трансляции 30 сентября
На 30 сентября запланировано шесть матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.
Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 30 сентября:
14.00. «Барыс» — «Сибирь»
Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ
14.30. «Автомобилист» — «Адмирал»
Трансляция: КХЛ ТВ, , сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко
14.30. «Трактор» — «Спартак»
Трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко
17.00. «Северсталь» — «Локомотив»
Трансляция: КХЛ ТВ, , сайт КХЛ, Кинопоиск, Окко
17.00. «Торпедо» — «Сочи»
Трансляция: КХЛ Prime, Кинопоиск, Окко
17.10. «Динамо Минск» — «Лада»
Трансляция: Кинопоиск, сайт КХЛ
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|3
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|30.09
|13:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|- : -
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|- : -