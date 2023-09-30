Кугрышев: «В «Ладе» не следят за таблицей»
Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев отметил, что никто в команде не следит за турнирной таблицей.
«У нас были долгие сборы, когда я и другие ребята подписали контракты с «Ладой». Было достаточно времени, чтобы взаимопонимание на льду и в раздевалке найти. Мы очень много времени проводили вместе, поэтому проблем сплотиться не было. Все друг друга быстро узнали, а кто-то с кем-то был знаком и раньше. Ну а когда перед сезоном и в начале него пришла еще группа новичков, команда была уже готова их быстро принять в свои ряды. Но опять же, я не люблю говорить о каких-то результатах в сентябре. Повторюсь, будем говорить о них, когда наступит время плей-офф. Сейчас рано об этом говорить.
Мы никуда не посматриваем. Вообще не следим за таблицей и стараемся идти от игры к игре. У нас матчи сейчас через каждые два дня — время есть только на подготовку к ним, а не смотреть в таблицу», — цитируют «Известия» Кугрышева.
«Лада» в 12 матчах набрала 15 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|12
|6
|6
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Автомобилист
|12
|6
|6
|14
|5
|Сибирь
|11
|6
|5
|13
|6
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|7
|Трактор
|12
|5
|7
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|11
|3
|8
|10
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|11
|9
|2
|19
|2
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|3
|Локомотив
|11
|8
|3
|16
|4
|Спартак
|12
|7
|5
|15
|5
|Сочи
|11
|7
|4
|14
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|11
|10
|Динамо Мн
|10
|4
|6
|9
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|30.09
|13:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|- : -
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|- : -
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|- : -