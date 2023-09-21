Кожевников — о Гашеке: «Подлец! Гаденыш!»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-голкипере сборной Чехии Доменике Гашеке, который регулярно критикует Россию и наших игроков, выступающих в НХЛ.
— Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?
— Удивляют меня только высказывания Гашека. Подлец! Гаденыш!
Я же помню, как на турнире в Швейцарии он бегал за нашими игроками. Хотел пообщаться, посидеть с нами за одним столом. Затем в «Баффало» и «Детройте» играл с русскими — ни споров, ни конфликтов. К концу карьеры подписал контракт со «Спартаком». Восторгался Москвой, русским менталитетом. Казалось — нормальный парень.
И вдруг Гашека переклинило. То ли вышел на тренировку без шлема и шайба попала в лоб, то ли в другом месте по голове настучали. Но на шестом десятке у человека явно «встряхнуло лампочку». Такой бред несет! А может, просто завидует нашим хоккеистам. Они-то в НХЛ на вес золота, а он уже старенький, никому не нужен...
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