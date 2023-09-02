КХЛ: расписание и трансляции матчей 2 сентября

9 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в субботу, 2 сентября. Сезон-2023/24 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru и с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а тажке на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 2 сентября:

«Авангард» — «Сибирь» — время начала матча — 14.00

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime

«Барыс» — «Салават Юлаев» — время начала матча — 14.00

Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ и «Кинопоиск»

«Спартак» — «Куньлунь» — время начала матча — 14.00

Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ

«Автомобилист» — «Металлург» — время начала матча — 15.00

Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ

«Лада» — «Трактор» — время начала матча — 16.00

Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ

«Динамо» Москва — СКА — время начала матча — 17.00

Онлайн-трансляция: «Кинопоиск» и сайт КХЛ.

«Северсталь» — «Сочи» — время начала матча — 17.00

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime

«Витязь» — «Амур» — время начала матча — 17.00

Онлайн-трансляция: КХЛ Prime

«Нефтехимик» — «Динамо» Минск — время начала матча — 17.30

Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона