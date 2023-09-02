КХЛ: расписание и трансляции матчей 2 сентября
9 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в субботу, 2 сентября. Сезон-2023/24 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru и с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а тажке на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 2 сентября:
«Авангард» — «Сибирь» — время начала матча — 14.00
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime
«Барыс» — «Салават Юлаев» — время начала матча — 14.00
Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ и «Кинопоиск»
«Спартак» — «Куньлунь» — время начала матча — 14.00
Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ
«Автомобилист» — «Металлург» — время начала матча — 15.00
Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ
«Лада» — «Трактор» — время начала матча — 16.00
Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ
«Динамо» Москва — СКА — время начала матча — 17.00
Онлайн-трансляция: «Кинопоиск» и сайт КХЛ.
«Северсталь» — «Сочи» — время начала матча — 17.00
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime
«Витязь» — «Амур» — время начала матча — 17.00
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime
«Нефтехимик» — «Динамо» Минск — время начала матча — 17.30
Онлайн-трансляция: Сайт КХЛ
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|0
|0
|0
|0
|2
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -