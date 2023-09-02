Морозов высказался о календаре китайского «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о календаре китайского «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Куньлунь» поставили себя в очень сложную ситуацию. Они участвуют в Олимпийской конференции. Когда календарь был уже почти сверстан, они прислали документ, что не смогут принимать участие в чемпионате. Большинство игроков уезжают играть за сборную Китая. Мы с ними были на связи, обсуждали и говорили, что они себя загоняют в очень сложную ситуацию: им придется играть 10 игр через день. Они все понимают, другого выхода нет, готовят хоккеистов к сборной, и играть будет некому, поэтому мы пошли им на встречу. Посмотрим, что получится", — приводит слова Морозова Legalbet.
В феврале 2024 года сборная Китая по хоккею будет участвовать в Олимпийской конференции.
В сезоне-2023/24 китайский клуб продолжит выступать в подмосковных Мытищах. Первую игру регулярки они проведут 2 сентября со «Спартаком». Начало — в 14:00 по мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|0
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|0
|0
|2
|Витязь
|0
|0
|0
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|3
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|3
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|4
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Лада
|0
|0
|0
|0
|2.09
|14:00
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Спартак – Куньлунь
|- : -
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.09
|14:00
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Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|2.09
|15:00
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Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.09
|16:00
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Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
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Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
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Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -