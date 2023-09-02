Морозов высказался о календаре китайского «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о календаре китайского «Куньлунь» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Куньлунь» поставили себя в очень сложную ситуацию. Они участвуют в Олимпийской конференции. Когда календарь был уже почти сверстан, они прислали документ, что не смогут принимать участие в чемпионате. Большинство игроков уезжают играть за сборную Китая. Мы с ними были на связи, обсуждали и говорили, что они себя загоняют в очень сложную ситуацию: им придется играть 10 игр через день. Они все понимают, другого выхода нет, готовят хоккеистов к сборной, и играть будет некому, поэтому мы пошли им на встречу. Посмотрим, что получится", — приводит слова Морозова Legalbet.

В феврале 2024 года сборная Китая по хоккею будет участвовать в Олимпийской конференции.

В сезоне-2023/24 китайский клуб продолжит выступать в подмосковных Мытищах. Первую игру регулярки они проведут 2 сентября со «Спартаком». Начало — в 14:00 по мск.