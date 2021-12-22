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Лаури Марьямяки: «Некоторые наши игроки уже вернулись после болезни»

22:33
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:1 ОТ).

«Мы начали этот матч не на том уровне, на котором мы можем выступать. Затем, во втором и третьем периоде, мы играли очень хорошо, создали много моментов, хотя и были проблемы с реализацией. Доволен, что в итоге мы выиграли в овертайме. Если смотреть на результат, на статистику, то сегодня мы были лучше соперника.

Некоторые наши игроки уже вернулись после болезни, теперь у нас будет несколько дней перед следующей игрой, чтобы остальные тоже отдохнули. Зато у нас опыт получают такие парни, как Кристьян Комбе, который набирается опыта и будет хорошим дополнением к составу весной», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/22/494952.html

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Иван Шитик все материалы автора
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