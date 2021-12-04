Защитник «Сочи»: «Хартли — интеллигентный канадец, а у Назарова настоящий русский характер»
Защитник «Сочи» Янис Якс рассказал о работе под руководством главного тренера Андрея Назарова.
«Андрей Викторович Назаров — очень строгий и требовательный специалист. Все должны выполнять план на игру. Тренировки проходят в интенсивном темпе, много разных заданий. Играем, например, «один в один» или «два в два», «два в одного». Это те случаи, в которых нужно бороться, работать в тело.
Назаров строже Хартли. Боб требователен, но он — интеллигентный канадец, а у нашего тренера в «Сочи» настоящий русский характер. Он прямо и четко говорит, как и кому нужно работать, получая от игроков большой респект.
Баллоны? Они у нас есть, но Андрей Викторович больше любит использовать специальные 12-килограммовые жилеты. Мне кажется, что они гораздо тяжелее, чем 12 килограммов», — сказал Якс «Чемпионату».
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