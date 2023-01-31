«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Автомобилист»
«Нефтехимик» в овертайме переиграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
Автором победной шайбы стал нападающий Ансель Галимов.
«Нефтехимик» набрал 59 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Автомобилист» остается на второй строчке на Востоке (73 очка).
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Белозеров — 11 (Чивилев, Кизимов), 12:19 — 1:0. Широков — 16 (Голышев), 14:51 — 1:1. Тарасов — 5 (Кормье), 31:08 — 1:2. Баранцев — 3 (бол., Белоусов, Кормье), 34:19 — 1:3. Бикмуллин — 3 (Попов, Кашников), 35:00 — 2:3. Кизимов — 4, 49:28 — 3:3. Воробьев — 3 (Чивилев, Галимов), 64:59 — 4:3.
Вратари: Тихомиров — Галкин.
Штраф: 10 — 20.
Броски: 29 (9+8+7+5) — 38 (9+12+13+4).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
31 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2640 зрителей.
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|27
|31
|59
|9
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|34
|57
|10
|Амур
|56
|25
|31
|57
|11
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|58
|24
|34
|56
|1.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|1.02
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|1.02
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|1.02
|19:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|1.02
|19:30
|
СКА – Локомотив
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|1.02
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь
|- : -