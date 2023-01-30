Вудкрофт: «Понравилось, что наша команда проявила хладнокровие, сыграла креативно»

Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2).

«Сегодня игра была такой, как мы ожидали. Против команды, у которой силен бойцовский дух, которая играет агрессивно и прямолинейно. Ее игроки идут в тело, идут в борта, играют около ворот. Мне понравилось, что наша команда проявила хладнокровие, сыграла креативно. Во втором периоде немного упустили игру, позволили сопернику больше, чем нужно, после чего начались качели, которые не пошли нам на руку. В третьем периоде забили гол, создали несколько хороших моментов.

Хочу поздравить команду с хорошей победой, Константин Шостак сегодня хорошо сыграл. Рады сегодняшнему результату, сегодня порадуемся и будем готовиться к следующей игре.

Для меня все оставшиеся игры это матчи, которые надо выиграть. Если мы во всех матчах победим, добьемся цели. Но сейчас нужно просто идти от победы к победе. Подходить к каждой игре с точки зрения победы. Отдыхать, побеждать, потом снова отдыхать и так десять раз. У нас сейчас хороший командный дух, команда чувствует себя на подъеме и показывает хорошую игру.

По моей статистике, в январе мы набрали 67% очков от возможных, это очень хорошая статистика. Если мы так будем продолжать дальше играть, в том же стиле и с той же энергией, боевым командным духом, у нас будут хорошие шансы зайти в плей-офф даже с места повыше. Для нас это был тяжелый месяц, где было много борьбы и сложных моментов, но команда себя проявила и сплотилась. Сейчас у нас много ребят, которые хотят показать себя и побеждать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.