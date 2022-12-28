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Воробьев — о Билялетдинове: «Приятно видеть на тренерском мостике Зинэтулу Хайдяровича»

Воробьев поприветствовал возвращение Билялетдинова в «Ак Барс»
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хочу сказать прежде всего, что очень приятно видеть на тренерском мостике Зинэтулу Хайдяровича. А в целом хороший матч был, формата плей-офф. Такая командная победа, хорошо большинство сработало, меньшинство, ребята все очень стремились сегодня себя показать.

В первом периоде перебросали, много моментов было, здорово сыграл Билялов. Второй период пропустили, но все же сложно в пять защитников играть, они должны меняться постоянно. Травмы, мы надеемся на скорейшее выздоровление ребят, будем смотреть по ситуации. Нападающие должны помогать защитникам. Так или иначе игра во втором периоде выровнялась, но мы хорошо в большинстве сработали и вернули преимущество. Голдобин отлично играет, дай бог чтобы также и продолжал. Кошечкин? Я не знаю откуда у вас информация что он завершает карьеру. Сегодня он очень здорово сыграл, и мы очень рады за него. Саша Бурмистров постепенно набирает обороты, надо понимать, что он месяц практически не катался, вернее катался но один. И сейчас всего полторы тренировки с нами, одна предыгровая, но мы хотели, чтобы он у нас сыграл здесь в Казани обязательно. Поэтому поставили и на игру с «Трактором», он нормально сыграл, выиграл много вбрасываний, сегодня тоже часто использовали его на точке и он помог в том числе команде победить", — сказал Воробьев.

Для «Ак Барса» эта встреча стала первой после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера команды.

Илья Воробьев
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Зинэтула Билялетдинов
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Билялетдинов прокомментировал свой первый матч после возвращения на пост главного тренера «Ак Барса»
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