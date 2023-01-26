Нападающий «Локомотива» Каюмов продлил контракт с клубом

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов продлил контракт с клубом. Об этом в эфире «СЭ» заявил бывший нападающий «Вашингтона» Андрей Николишин.

В нынешнем сезоне 24-летний Каюмов провел за «Локомотив» 41 матч и набрал 25 (10+15) очков.

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 74 очка в 56 матчах.