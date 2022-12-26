Пресс побил клубный рекорд «Северстали» по набранным очкам среди защитников-легионеров

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Защитник «Северстали» Робин Пресс стал автором единственного гола команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:4).

Пресс побил клубный рекорд по набранным очкам среди защитников-легионеров, когда-либо выступавших за «Северсталь».

Шведский защитник набрал 52 очка в 96 матчах, выступая за череповецкий клуб.

Предыдущее достижение принадлежало Ондржею Немецу — 50 набранных очков за 157 матчей в составе «Северстали».