Могут ли уволить Воробьева? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в 12.00 в эфире на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Воробьева могут заменить на Квартальнова?

— Никитин считает, что хоккей — не шоу-бизнес

— кто займет восьмое место на «Востоке»