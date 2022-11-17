Илья Воробьев: «Не надо было столько удалений хватать»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:5 ОТ).

«При игре «пять на пять» мы были лучше, только в меньшинстве потренировались довольно прилично. Столько удалений, в этом и была разница. Не надо было столько удалений хватать», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд и с 44 очками в 31 матче продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Металлург» с 42 баллами после 31 игры располагается на 2-й строчке Востока.