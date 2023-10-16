КХЛ проводит проверку по инциденту с Хохлачевым

Пресс-служба КХЛ сообщила, что осуществляет проверку в связи со скандалом с участием нападающего «Амура» Александра Хохлачева.

«В настоящий момент Континентальная хоккейная лига проводит проверку по данному инциденту», — цитирует представителя пресс-службы лиги ТАСС.

В ночь на 14 октября 30-летний хоккеист после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей Хабаровска.

16 октября «Амур» объявил, что оштрафует Хохлачева после этого инцидента. По данным Telegram-канала «112», форварда оштрафовали на месячную зарплату.