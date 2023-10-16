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Сегодня, 12:56

Голдобин и Проскуряков вошли в число лучших игроков шестой недели сезона по версии КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Определены лучшие игроки шестой недели сезона ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Список лучших игроков прошедшей недели опубликован на сайте лиги.

Лучшим голкипером признали Илью Проскурякова («Авангард»), который одержал три победы в трех матчах, отразив 97,44 процента бросков по воротам.

Лучшим защитником стал Динар Хафизуллин («Салават Юлаев»). Он набрал 4 (1+3) очка в трех матчах.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). В его активе 9 (3+6) очков. 28-летний форвард является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ.

Лучшим новичком признали голкипера «Металлурга» Илью Набокова, который одержал две победы в двух матчах, отразив 92,75 процента бросков по воротам.

Источник: КХЛ
Динар Хафизуллин
Илья Проскуряков
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
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1 Металлург Мг 20 13 7 29
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 19 12 7 26
4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Лада 19 9 10 22
6 Авангард 17 10 7 22
7 Трактор 19 9 10 20
8 Сибирь 17 7 10 17
9 Амур 17 6 11 17
10 Барыс 19 5 14 16
11 Нефтехимик 17 5 12 14
12 Адмирал 16 5 11 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 14 5 29
2 Спартак 19 12 7 26
3 Торпедо 18 12 6 25
4 Сочи 18 11 7 23
5 Динамо М 18 11 7 23
6 ЦСКА 18 9 9 19
7 СКА 17 9 8 18
8 Динамо Мн 17 8 9 18
9 Северсталь 16 7 9 16
10 Куньлунь РС 21 6 15 14
11 Витязь 19 4 15 10
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