Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением относительно ситуации, которая сложилась перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и минским «Динамо».

На арене не включили гимн Белоруссии. Вместо него прозвучал гимн островного государства в Тихом Океане.

«Неисполнение гимнов стран-участниц матчей КХЛ является нарушением п. 1 ст. 52 Спортивного регламента КХЛ. Лига детально рассмотрит данную ситуацию и вынесет решение в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — сообщила пресс-служба КХЛ.