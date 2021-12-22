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КХЛ прокомментировала инцидент с гимном Белоруссии перед матчем «Йокерит» — «Динамо» Минск

21:23
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Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением относительно ситуации, которая сложилась перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и минским «Динамо».

На арене не включили гимн Белоруссии. Вместо него прозвучал гимн островного государства в Тихом Океане.

«Неисполнение гимнов стран-участниц матчей КХЛ является нарушением п. 1 ст. 52 Спортивного регламента КХЛ. Лига детально рассмотрит данную ситуацию и вынесет решение в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — сообщила пресс-служба КХЛ.

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