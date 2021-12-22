Волков забросил первую шайбу в составе СКА. Ему потребовалось 15 матчей
20:43
Нападающий СКА Александр Волков открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Он отличился во втором периоде.
Для форварда это первый гол в нынешнем сезоне и первый гол в составе СКА.
До этого на его счету было 2 результативных паса в 14 играх.
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