Волков забросил первую шайбу в составе СКА. Ему потребовалось 15 матчей

Нападающий СКА Александр Волков открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Он отличился во втором периоде.

Для форварда это первый гол в нынешнем сезоне и первый гол в составе СКА.

До этого на его счету было 2 результативных паса в 14 играх.