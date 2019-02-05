КХЛ отменила штраф Пивцакина в матче со СКА

КХЛ отменила штраф защитника "Авангарда" Никиты Пивцакина, полученный им в матче регулярного чемпионата против СКА. Игрок получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф (5+20) после столкновения с Динаром Хафизуллиным. Игрок обороны армейцев получил травму и досрочно завершил игру.

"СДК принял решение снять с Никиты Пивцакина наказание в виде большого (5+20) штрафа, который он получил в прошлом матче. Всё было по правилам!" - говорится в сообщении "Авангарда" в официальном Твиттере.

"Авангард" выиграл матч со счетом 2:0.