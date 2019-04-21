КХЛ оштрафовала Слепышева

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева, информирует официальный сайт лиги.

Форвард армейцев в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина с "Авангардом" (3:2 ОТ, 4-0) получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар ногой защитника Алексея Емелина.

"Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча "Авангард" – ЦСКА. Время – 14:43. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Антона Слепышева по п. 1.18. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", – говорится в сообщении лиги.