10:38 | Хоккей — КХЛ

КХЛ оштрафовала Слепышева

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КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева, информирует официальный сайт лиги.

Форвард армейцев в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина с "Авангардом" (3:2 ОТ, 4-0) получил дисциплинарный штраф до конца игры за удар ногой защитника Алексея Емелина.

"Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча "Авангард" – ЦСКА. Время – 14:43. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Антона Слепышева по п. 1.18. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", – говорится в сообщении лиги.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/04/21/439226.html

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